В плейоф квалификации Лиги чемпионов Динамо уступило Зальцбургу и опустилось в основной этап Лиги Европы. Первой командой, с которой встретятся киевляне, будет Лацио.

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Кабаев о настроении накануне игры с Лацио

Футболист считает, что хорошо, что игра уже через несколько дней, поскольку, если бы было дольше, то подсознательно прибегаешь к анализу, расстраиваешься. Также Владислав надеется, что много людей придет поддержать их на трибунах.

Будем настраиваться на Лацио так же, как на Рух. Очень интересно, я и команда ждем этот матч, будем отдавать все, чтобы привезти домой очки,

– рассказал Кабаев.

В частности он ответил, разбирала ли команда игру Лацио.

"Мы движемся шаг за шагом. Готовились к Руху, а Лацио еще будет время посмотреть. Тренер скажет о дальнейшем нашем раскладе, и будем готовиться. Но Лацио – хорошая команда, здесь слабых команд нет. Так что будет интересно. Мы уже играли против хороших команд, подняли планку, болельщики ждут от нас результата, поэтому нужно ее удержать – и это задача-минимум", – добавил Владислав Кабаев.

Напомним, что Динамо встретится с Лацио 25 сентября в 22:00 по киевскому времени.