От ненависти к любви: президент Реал обратился к Лунину в раздевалке после победной игры

В первый день февраля 2024 года мадридский Реал гостил на поле Хетафе в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги-2023/2024. "Сливочные" без лишних проблем взяли три очка.

Карло Анчелотти доверил место в воротах Реала Андрею Лунину, который отблагодарил главного тренера “сухим” матчем. А дубль Хоселу принес “сливочным” выездную победу со счетом 0:2.

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Отношение к Лунину меняется с молниеносной скоростью

За весь поединок хозяева нанесли 10 ударов, два из которых были в рамку ворот украинского голкипера. Однажды владения Лунина спасла стойка, хотя Андрей был готовым к этому коварному удару в нижний угол от Хетафе.

Реал взял три очка и вернул себе лидерство в текущем сезоне Ла Лиги-2023/2024, обогнав Жирону на 2 балла – 57 против 55-ти у "красно-белых". Лунин провел свой 6-й матч на ноль из 14-ти сыгранных (пропустил 12 голов).

После поединка в раздевалку Реала зашел его президент Флорентино Перес, который максимально приближен к команде. Футболист "Королевского клуба" получили комплименты от владельца. Лично Перес обратился с похвалой к Лунину, который оставил свои владения "на замке".

Какой матч ты провел! Очень хорошо,

– услышал из уст Переса Лунин.

Интересно, что недавно после вылета из Кубка Короля Перес критиковал Лунина за игру и ошибку во время второго гола мадридского Атлетико. Теперь уже Флорентино положительно отозвался об игре украинского голкипера.

Отметим, что в прессе было немало слухов о вероятном уходе Лунина из Реала. Ведь контракт украинца истекал в конце сезона-2023/2024. Параллельно с этим появилась информация, что еще на заре карьеры Лунина в Ла Лиге, украинский футболист тайно пролонгировал контракт со "сливочными" еще на год, а то есть до конца июня 2025-го года.

В то же время после нескольких игр в этом сезоне появилась информация, что в Реале наконец разглядели в Лунину потенциал и готовы предложить украинцу новый контракт до 2030 года, который будет содержать улучшенные условия и звание первого номера команды.

Также в СМИ сообщали, что восстановление Тибо Куртуа идет быстрее запланированного срока, поэтому бельгиец может вернуться к игре уже в апреле. Однако неизвестно, в какой форме вернется на поле голкипер сборной Бельгии.

Реал свой следующий матч проведет уже 4 февраля. Подопечные Анчелотти встретятся дома с Атлетико в мадридском дерби уже в рамках Ла Лиги (начало в 22:00 по Киеву).