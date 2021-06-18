Вот дерьмо, мне только 29 лет, – что сказал Эриксен, когда пришел в себя

Немецкий врач скорой помощи Йенс Кляйнфельд рассказал о первых слова полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена после прихода в сознание после остановки сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).

Кляйнфельд присутствовал на матче в Копенгагене, где раньше проводил инструктаж по оказанию неотложной помощи с бригадой на стадионе.

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Когда Эриксен упал, он вышел на поле, чтобы помочь врачам датской команды.

Я был на трибуне на противоположной стороне, когда он упал. Сначала я ничего такого об этом моменте не подумал. Но потом увидел, что доктор датской команды ведет себя довольно неспокойно. Я понял, что происходит что-то ненормальное. В таких случаях скорость имеет решающее значение. Здесь надо было 2-3 минуты, чтобы Эриксен получил удар током,

– сказал врач.

"Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: "Ты вернулся?" Он сказал: "Да, я здесь". А потом он добавил: "Вот дерьмо, мне только 29 лет", – рассказал Кляйнфельд.

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