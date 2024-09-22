В ніч на 22 вересня відбувся бій за абсолют між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вже у п'ятому раунді Дюбуа відправив Ей-Джея в нокаут після кількох нокдаунів, захистивши титул IBF.

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Усик про перемогу Дюбуа

Українець не очікував такого закінчення бою і був дуже здивований.

Я думав, що Ентоні мав би перемогти. Але це бокс. Перемога Дюбуа – це сюрприз для мене? Так, для мене це сюрприз. Чи можливий мій реванш з Дюбуа? Я зараз не думаю ні про мій бій з Тайсоном, ні про Дюбуа,

– зазначив Олександр Усик.

Довідка. Перемога над Джошуа стала 24-ю у кар'єрі Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, що у 2023 році Олександр Усик провів бій з Даніелем, де українець здобув перемогу. Однак Дюбуа продовжує вважати, що суддя вкрав у нього перемогу.