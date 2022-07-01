Усик впервые рассказал, как российские оккупанты захватили его дом в Ворзеле
Источник:The Guardian
В конце марта российские оккупанты поселились в доме непобедимого украинского боксера Александра Усика. К счастью, его семья успела уехать за границу.
Что сделали оккупанты с домом Усика
Александр Усик впервые прокомментировал "визит" боевиков. Он рассказал, что оккупанты сделали с его домом.
До теми Будинок Усика у Ворзелі захопили російські окупанти
Это мой обычный дом в Ворзеле. Он принадлежит мне, и да, это правда. Туда ворвались русские военные, они сломали вещи, сделали себе какое-то жилое помещение и остались на время,
– сказал Усик.
Как боевики ворвались в дом Усика
27 марта жена боксера Екатерина написала в своем инстаграмме о том, что их дом в Ворзеле захватили оккупанты. Об этом она узнала от соседей.
Они отметили, что во дворе дома стоят российские танк и БТР.
Екатерина показала последствия нахождения русских оккупантов в их доме в Ворзеле. На фотографиях было видно, как российская армия забросила дом боксера.
Усик готовится к реваншу
- Сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Усик сразу вернулся в родную страну. До этого боксер находился в Великобритании.
- Боксер вступил в территориальную оборону Киевской области.
- Впоследствии боксер принял решение уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Джошуа. Он пояснил, что на ринге от него пользы для Украины будет больше, чем в батальоне территориальной обороны.
- Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Боксеры выйдут на ринг в Саудовской Аравии.
- Александр подчеркнул, что сразу после поединка вернется в Украину.