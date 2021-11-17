Гробовая тишина

В этой игре единственный и решающий гол был забит на 81 минуте, причем сделали это сами российские футболисты.

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На видео видно, как российские игроки глубоко разочарованы результатом, а в раздевалке стоит мертвая тишина.

Также в кадр попал и защитник российской команды Федор Кудряшов. Именно он забил автогол. В ролике россиянин сидит с опущенной головой.

Видео из раздевалки России (смотрите с 10:35)

Обратите внимание. Победа позволила Хорватии обойти Россию в турнирной таблице группы H. Хорватская команда заняла первое место и напрямую прошла на чемпионат мира в Катаре. Россия же сыграет в раунде плей-офф.