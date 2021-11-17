Гробова тиша
У цій грі єдиний і вирішальний гол був забитий на 81 хвилині, причому зробили це самі російські футболісти.
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На відео видно, як російські гравці глибоко зневірені результатом, а в роздягальні стоїть мертва тиша.
Також у кадр потрапив і захисник російської команди Федір Кудряшов. Саме він забив автогол. У ролику росіянин сидить із опущеною головою.
Відео з роздягальні Росії (дивіться з 10:35)