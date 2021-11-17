Гробова тиша

У цій грі єдиний і вирішальний гол був забитий на 81 хвилині, причому зробили це самі російські футболісти.

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На відео видно, як російські гравці глибоко зневірені результатом, а в роздягальні стоїть мертва тиша.

Також у кадр потрапив і захисник російської команди Федір Кудряшов. Саме він забив автогол. У ролику росіянин сидить із опущеною головою.

Відео з роздягальні Росії (дивіться з 10:35)

До уваги. Перемога дозволила Хорватії обійти Росію у турнірній таблиці групи H. Хорватська команда посіла перше місце та напряму пройшла на чемпіонат світу у Катарі. Росія ж зіграє у раунді плей-офф.