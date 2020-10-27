Чемпіоном УХЛ в минулому сезоні стала команда "Кременчук". Для клубу це перше чемпіонство. Президент клубу Сергій Мазур розповів про плани на новий сезон.

"Кременчук" в цьому сезоні ж планує захистити своє чемпіонське звання. А звання чемпіона допоможе не лише команді, але й регіону.

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"Я думаю, що це серйозний поштовх для розвитку спорту в місті. Діти повинні бачити, до чого вони прагнуть і йдуть, а батьки повинні розуміти, куди віддавати дітей. Так що команда-чемпіон – це добре не тільки для нас, як для команди. Це добре для всього нашого регіону і розвитку спортивної інфраструктури в місті", – розповів Сергій Мазур в коментарі офіційному сайту УХЛ.

Команда підписала ряд нових спонсорських контрактів. Також є домовленість з місцевою владою про підтримку.

Від нового сезону Сергій Мазур очікує ще більше боротьби. Адже кількість команд стало більше.

"Чекаю яскравих і цікавих матчів, боротьби за місця в таблиці та, звичайно ж, перемог своєї команди. Зараз чемпіонат виріс, додалося три нових клуби з серйозними амбіціями, так що зросте і конкуренція всередині чемпіонату. Я думаю, що це буде один з кращих і найцікавіших сезонів УХЛ, а глядачів чекає принципова боротьба і за місця в і таблиці, і за медалі", – розповів Сергій Мазур.