Український боксер Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу прагне отримати реванш від американця. Однак реванш не передбачений контрактом, що дозволяє Лопесу ігнорувати вимогу українця. Та все ж є умова, за якої другий бій між Ломаченком і Лопесом може відбутися.

Боб Арум, промоутер Ломаченка та Лопеса, розповів, що може врятувати реванш між боксерами. Про це повідомляє Xsport.

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Гроші завжди диктували погоду в боксі

Арум розповів, що досі не говорив з Ломаченком про майбутнє українського боксера. Водночас Арум провів розмову з менеджером українця Егісом Клімасом.

Він переказав, що Ломаченко хоче реваншу з Лопесом. Та за словами Арума, Лопес не схильний давати реванш Василю.

На думку Арума, врятувати реванш може пропозиція якоїсь країни Середнього Сходу, яка погодиться щедро заплатити за бій.

Наприклад після того, як до нас звернеться один з мільйонерів Середнього Сходу з пропозицією зробити реванш в одній зі східних країн. Ви і самі знаєте, що гроші завжди диктували погоду в боксі. А нам поки що складно, адже без глядачів всі ці топ-поєдинки зробити практично нереально. Це все суцільні величезні фінансові втрати,

– заявив Арум.

Що відомо про реванш між Ломаченком та Лопесом

Перша зустріч боксерів відбулася у ніч із 17 на 18 жовтня 2020 року. Ломаченко програв рішенням суддів.

У поєдинку з Лопесом українець втратив титули WBA, WBC, WBO. Таким чином, 23-річний Лопес став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу.

Однак Ломаченко не погоджується з поразкою. По-перше, Василь вийшов на бій з Лопесом з травмою плеча. Йому зробили операцію після поєдинку. Відтак, українець не міг продемонструвати весь свій потенціал.

По-друге, Ломаченко вважає, що судді не були цілком об'єктивні. Українець нарахував нічию у бою з Лопесом, за що був розкритикований.

33-річний Ломаченко закликає Лопес довести "законність" своєї перемоги у реванші. Василь пропонує провести і третій бій, якщо він у реванші здолає американця.