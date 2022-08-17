Ломаченко впервые высказался о войне в Украине: позиция боксера несколько неоднозначна

Василий Ломаченко принял решение уехать из Украины, чтобы подготовиться к предстоящему поединку. Боксер уже прибыл в США.

Ломаченко: Каждый день я молюсь за Украину

Боксер не комментировал полномасштабное вторжение россии на территорию Украины. Поэтому его массово начали критиковать.

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Ломаченко все же высказался о войне в Украине, когда прибыл в США. Однако позиция боксера несколько нейтральна. Он выступил против войны, но не сказал ни слова о россии.

Каждый день я молюсь за Украину, за народ. Остановите войну. Когда я вернулся в Украину, думаю, это был второй день войны, сознание изменилось, потому что вы видите другую жизнь. Никто не мог понять, что произошло в тот день. Это очень плохо. Плохо для всего мира,

– сказал Василий.

Массовая критика боксера

После начала полномасштабного вторжения россии Ломаченко вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского и отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим.

Известные спортивные деятели неоднократно сообщали, что Василий находится в рядах ВСУ. Однако боксер никак не комментировал российскую агрессию.

Из-за такой неоднозначной позиции его начали массово критиковать. Недавно Ломаченко шокировал своих поклонников в сети. Он опубликовал интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, которое дал 30 марта российской службе ВВС.

Заявления священнослужителя несколько противоречивы. Он заявил, что причиной войны стал грех – грех гордыни, грех власти и что человечество расслабилось и забыло о Боге. Ранее Лука вспоминал, что последней каплей, спровоцировавшей нападение, стал парад ЛГБТ в Киеве.

Боксер уже прибыл в Лос-Анджелес для подготовки к следующему поединку. Он приступит к тренировочному лагерю в Южной Калифорнии.