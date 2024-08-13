Усик рассказал, что кричала ему жена во время боя с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик поделился словами жены, Екатерины Усик, во время его поединка против Тайсона Фьюри. Спортсмен получал бешеную поддержку от любимой.

В ночь с 18 на 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

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Что говорила Екатерина Усик во время боя с Фьюри

Александр рассказал, что, когда был бой с британцем, он слушал свою жену, тренера, некоторых друзей, но был полностью сфокусирован на том, что происходит в ринге.

Она кричала: "Я люблю тебя, давай, вперед. Ты сильный, я в тебя верю". И так далее. Это моя дополнительная мотивация, потому что это моя жена. Но я знаю, для чего я выходил в ринг и поэтому не терял фокус. Я уже 22 года в боксе. Поддержка мне помогает и не сбивает. Если мне кричат какие-то гадости, то это на меня не действует. Плохие слова ко мне не долетают,

– рассказал Усик.

Александр Усик отказался от пояса абсолютного чемпиона мира. 21 сентября за титул будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

Напомним, что между боксерами еще запланирован бой-реванш. Поединок состоится 21 декабря.