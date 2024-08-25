В воскресенье, 25 августа, продолжились биатлонные соревнования на летнем чемпионате мира. Виталий Мандзин завоевал золотую медаль в гонке преследования среди юниоров, став двукратным чемпионом мира.

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Что чувствует Мандзин после победы

Спортсмен поделился своими эмоциями после получения второй золотой медали на летнем чемпионате мира по биатлону.

Возможно сейчас я пока до конца не осознаю всего, но ощущения пока только приятные. Я очень доволен своим результатом на Чемпионате мира. Возможно, даже не ожидал, что буду так высоко, и доволен, что мы с командой смогли показать такой результат в Эстонии,

– рассказал Виталий Мандзин.

В частности биатлонист проанализировал саму гонку и сделанные в ней ошибки.

"Честно скажу, немного стыдно за те три промаха, ведь гонка была практически идеальной. Поступил как-то по-детски, обидно очень. Конечно, я видел, что запас у меня достаточный. На последнем круге ехал и думал, что, если бы это была плотная борьба за первое место, я бы ее проиграл. Да, повторюсь, что очень обидно за те промахи, не так я планировал пройти последний рубеж. И всю гонку я не ехал с запасом, старался отрабатывать каждый метр дистанции, понимал, что позади меня ребята могут стрелять чисто и догонять. К тому же, они в группе едут, а я один, а это тяжелее. Поэтому всю гонку я держал высокий темп и, приходя на последнюю стрельбу, был уже немного уставший. Возможно психологически где-то не доработал. Не могу записать те промахи в плюс, и это – опыт, поэтому надо вносить коррективы", – добавил Виталий Мандзин.

Справка. Первую золотую медаль украинский биатлонист получил в спринтерской гонке.

Отметим, что 25 августа на летнем чемпионате мира по биатлону состоятся последние гонки.