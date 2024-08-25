У неділю, 25 серпня, продовжилися біатлонні змагання на літньому чемпіонаті світу. Віталій Мандзин здобув золоту медаль у гонці переслідування серед юніорів, ставши дворазовим чемпіоном світу.

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Що відчуває Мандзин після перемоги

Спортсмен поділився своїми емоціями після здобуття другої золотої медалі на літньому чемпіонаті світу з біатлону.

Можливо зараз я поки до кінця не усвідомлюю всього, але відчуття наразі тільки приємні. Я дуже задоволений своїм результатом на Чемпіонаті світу. Можливо, навіть не очікував, що буду так високо, та задоволений, що ми з командою змогли показати такий результат в Естонії,

– розповів Віталій Мандзин.

Зокрема біатлоніст проаналізував саму гонку і зроблені в ній помилки.

"Чесно скажу, трохи соромно за ті три промахи, адже гонка була практично ідеальною. Вчинив якось по-дитячому, прикро дуже. Звісно, я бачив, що запас у мене достатній. На останньому колі їхав і думав, що, якби це була щільна боротьба за перше місце, я б її програв. Так, повторюсь, що дуже прикро за ті промахи, не так я планував пройти останній рубіж. Та всю гонку я не їхав із запасом, намагався відпрацьовувати кожен метр дистанції, розумів, що позаду мене хлопці можуть стріляти чисто і наздоганяти. До того ж, вони в групі їдуть, а я один, а це важче. Тож всю гонку я тримав високий темп і, приходячи на останню стрільбу, був вже трохи втомлений. Можливо психологічно десь не допрацював. Не можу записати ті промахи у плюс, та це – досвід, тож треба вносити корективи", – додав Віталій Мандзин.

Довідка. Першу золоту медаль український біатлоніст здобув у спринтерській гонці.

Відзначимо, що 25 серпня на літньому чемпіонаті світу з біатлону відбудуться останні гонки.