Украинская гребчица Людмила Куклиновская завоевала золотую медаль мирового первенства. Спортсменка выиграла финальный заезд в Самарканде, пишет 24 канал.

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Победный заезд Куклиновской

На межконтинентальном первенстве украинская гребчица показала лучший результат. Заезд на дистанцию двести метров в байдарке-одиночке оказался победным для Людмилы Куклиновской.

Украинка одолела дистанцию с результатом – 41,414, оставив позади "нейтральную" Анастасию Долгову и датчанку Боллет Ньюванг Иверсен. Эта медаль стала первой для Людмилы на чемпионатах мира.

Напомним, что олимпийская призерка что олимпийская призерка Людмила Лузан также завоевала "золото" мирового первенства в Узбекистане. Украинка одолела свою фирменную дистанцию на 500 метров.