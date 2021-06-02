ЧМ по хоккею-2021: определились все участники 1/4 финала

2 июня 2021 , 04:48
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Источник:

24 канал

По итогам группового турнира чемпионата мира по хоккею определились все четвертьфинальные пары. Все матчи пройдут 3 июня.

Из группы А досрочно вышли ОКР, Швейцария, Чехия и Словакия, а в последнем туре определились итоговые места двух последних команд, на что повлияло их дальнейшее расположение в сетке плей-офф.

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А вот в группе В счастливчики определились только по окончании заключительного матча. Германия обыграла Латвию и потеснила с третьего места Канаду, но "кленовые" все же получили путевку в следующий ранд.

Пары 1/4 финала ЧМ-2021

  • США – Словакия
  • Швейцария – Германия
  • Команда ОКР – Канада
  • Финляндия – Чехия
Чемпионат мира по хоккею-2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Автор: Юрій Семенюк