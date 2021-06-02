З групи А достроково вийшли ОКР, Швейцарія, Чехія і Словаччина, а в останньому турі визначилися підсумкові місця двох останніх команд, на що вплинуло їх подальше розташування в сітці плей-офф.
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А ось в групі В щасливчики визначилися тільки по завершенні заключного матчу. Німеччина обіграла Латвію і потіснила з третього місця Канаду, але "кленові" все ж отримали путівку в наступний ранд.
Пари 1/4 фіналу ЧС-2021
- США – Словаччина
- Швейцарія – Німеччина
- Команда ОКР – Канада
- Фінляндія – Чехія