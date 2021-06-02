З групи А достроково вийшли ОКР, Швейцарія, Чехія і Словаччина, а в останньому турі визначилися підсумкові місця двох останніх команд, на що вплинуло їх подальше розташування в сітці плей-офф.

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А ось в групі В щасливчики визначилися тільки по завершенні заключного матчу. Німеччина обіграла Латвію і потіснила з третього місця Канаду, але "кленові" все ж отримали путівку в наступний ранд.

Пари 1/4 фіналу ЧС-2021

США – Словаччина

Швейцарія – Німеччина

Команда ОКР – Канада

Фінляндія – Чехія

Чемпіонат світу з хокею-2021 розпочався 21 травня і завершиться 6 червня. 3 червня в столиці Латвії пройдуть чвертьфінальні матчі 5 червня відбудуться півфінали, а завершиться турнір 6 червня матчами за золоті і бронзові медалі.