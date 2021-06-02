Из группы А досрочно вышли ОКР, Швейцария, Чехия и Словакия, а в последнем туре определились итоговые места двух последних команд, на что повлияло их дальнейшее расположение в сетке плей-офф.

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А вот в группе В счастливчики определились только по окончании заключительного матча. Германия обыграла Латвию и потеснила с третьего места Канаду, но "кленовые" все же получили путевку в следующий ранд.

Пары 1/4 финала ЧМ-2021

  • США – Словакия
  • Швейцария – Германия
  • Команда ОКР – Канада
  • Финляндия – Чехия