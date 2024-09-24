Поединок состоится в Ташкенте на "Humo Arena". Игра начнется в 18:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Битва за четвертьфинал

В плей-офф обе команды пробились со второго места в своих группах. Нидерланды переиграли Парагвай и сыграли вничью против Узбекистана и Коста-Рики, а Украина была сильнее Афганистана и Анголы, а уступила Аргентине.

Отметим, что с 2022 года Украина и Нидерланды трижды встречались между собой и имеют равную статистику. Каждая из команд одержала по одной победе, а также была зафиксирована ничья.



Все пары 1/8 финала ЧМ-2024 по футзалу / Фото АФУ

Онлайн-трансляция матча Украина – Нидерланды

Видео появится позже

Интересно. Лучшим результатом Нидерландов на Мундиалях является "серебро" 1989 года, Украины – четвертое место на ЧМ-1996.

Напомним, что победитель этой пары в четвертьфинале сыграет против сильнейшего в противостоянии Испания – Венесуэла. Матч состоится 29 сентября.