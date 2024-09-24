Поєдинок відбудеться в Ташкенті на "Humo Arena". Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Битва за чвертьфінал

У плей-оф обидві команди пробилися з другого місця у своїх групах. Нідерланди переграли Парагвай та зіграли внічию проти Узбекистану й Коста-Рики, а Україна була сильнішою за Афганістан та Анголу, а поступилася Аргентині.

Зазначимо, що з 2022 року Україна та Нідерланди тричі зустрічалися між собою та мають рівну статистику. Кожна з команд здобула по одній перемозі, а також була зафіксована нічия.



Всі пари 1/8 фіналу ЧС-2024 з футзалу / Фото АФУ

Онлайн-трансляція матчу Україна – Нідерланди

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Цікаво. Найкращим результатом Нідерландів на Мундіалях є "срібло" 1989 року, України – четверте місце на ЧС-1996.

Нагадаємо, що переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє проти сильнішого у протистоянні Іспанія – Венесуела. Матч відбудеться 29 вересня.