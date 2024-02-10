"Бляха, надо держать темп": эмоциональная реакция Дмитренко на рекорд в гонке на ЧМ – видео

Кристина Дмитренко лучше всех среди украинских биатлонисток выступила в женском спринте на ЧМ-2024 по биатлону. После гонки спортсменка не сдерживала эмоций от удачного выступления.

В чешском Нове-Место продолжается чемпионат мира по биатлону. Накануне состоялся женский спринт, в котором Кристина Дмитренко финишировала 12-й.

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Кристина закрыла все 10 мишеней, что позволило ей попасть на высокое место. Для Дмитренко этот результат стал рекордным на уровне чемпионата мира и Кубка мира. После гонки украинка призналась, что мечтала попасть в топ-20. При этом эмоции Кристины били через край.

"Очень рада, что удалось это сделать именно на чемпионате мира. Но на последнем круге отработала очень плохо. Начала я резво, но уже на последнем круге с первых метров меня рубануло. Думаю "Бляха, надо хотя бы держать тот темп". Очень тяжело было каждый метр дистанции проходить. Болельщики, тренеры, подсказывали, горлопанили. Я очень рада", – рассказала Дмитренко.

Видео эмоционального комментария гонки от Дмитренко