У чеському Нове-Мєсто триває чемпіонат світу з біатлону. Напередодні відбувся жіночий спринт, у якому Христина Дмитренко фінішувала 12-ю.

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Христина закрила усі 10 мішеней, що дозволило їй потрапити на високе місце. Для Дмитренко цей результат став рекордним на рівні чемпіонату світу та Кубку світу. Після гонки українка зізналася, що мріяла потрапити до топ-20. При цьому емоції Христини били через край.

"Дуже рада, що вдалося це зробити саме на чемпіонаті світу. Але на останньому колі відпрацювала дуже погано. Почала я прудко, але вже на останньому колі з перших метрів мене рубануло. Думаю "Бляха, треба хоча б тримати той темп". Дуже важко було кожен метр дистанції проходити. Уболівальники, тренери, підказували, горлало. Я дуже рада", – розповіла Дмитренко.

Відео емоційного коментаря гонки від Дмитренко