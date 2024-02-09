Украину в женском спринте представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Дебютантка чемпионата мира-2024 в составе сине-желтой команды Дмитренко стала лучшей среди наших девушек, сообщает 24 Канал.

Вот так Не хватило одного меткого выстрела: украинец остановился в шаге от медали чемпионата Европы

Неожиданный результат от дебютантки

Кристина на отлично сработала на двух огневых рубежах и финишировала 12-й. Замечательный результат от 24-летней биатлонистки.

Другие три украинки попали в ТОП-30. Петренко, которая тоже выбила 10 из 10 на стрельбе, заехала на 19-ю позицию. Четырьмя секундами Ирине уступила Юлия Джима, которая на втором огневом рубеже промахнулась однажды.

Меркушина стала худшей среди украинских биатлонисток, но также продемонстрировала неплохое выступление – 29-я ступенька с одним промахом.

Весь пьедестал заняли биатлонистки из Франции. Чемпионкой мира в Нове-Место в спринте стала Жюлья Симон. Всего 5 секунд не хватило Жюстин Бреза-Буше, чтобы опередить свою землячку и подругу по сборной. Хотя Жустин в отличие от Жюльи имела в своем активе один промах.

Тройку призеров в Чехии замкнула Лу Жанмонно, у которой тоже один промах.

Еще одна француженка Софи Шово остановилась в 4-х секундах от медалей Мундиаля.

Результаты женского спринта

1. Жюлья Симон (Франция, 0+0) 20:07,5

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+0) +4,9

3. Лу Жанмонно (Франция, 0+1) +40,8

...

12. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:26,2

19. Ирина Петренко (0+0) +1:44,1

21. Юлия Джима (0+1) +1:48,3

29. Анастасия Меркушина (1+0) +2:05,6

К слову. 10 февраля в чешском Нове-Место состоится мужской спринт. Женщины вернутся к борьбе на ЧМ-2024 уже 13 февраля 15-километровой индивидуальной гонкой.