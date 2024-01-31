Биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко прокомментировала завоевание бронзовой медали чемпионата Европы в спринтерской гонке. 24-летняя спортсменка неожиданно поднялась на пьедестал почета благодаря идеальной работе на огневых рубежах.

Читайте также Долгожданная медаль: Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" чемпионата Европы в спринте

Кристина Дмитренко посвятила медаль дедушке

По словам Кристины, она посвятила пока главную победу в своей карьере своему дедушке, который не пропустил ни одной с ее участием гонки.

"Первый чемпионат Европы, очень счастлива быть на подиуме в такой компании. Много людей стоит за спиной, которые помогли вывести на этот результат, поэтому спасибо всей команде за сложенную работу.

Отдельное спасибо моей семье за поддержку, без вас этого бы не было. Эта гонка для моего дедушки, который не пропустил ни одной моей гонки", – написала Кристина Дмитренко.

Стоит знать. Для Кристины Дмитренко это дебютная медаль на чемпионатах Европы. В 2016 году она выигрывала золотую награду Юношеских Олимпийских игр в индивидуальной гонке.