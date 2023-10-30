Чехия – Украина 7:0

Перед заключительным матчем "сине-желтые" имели в своем активе 3 очка и третье место в группе С. Чтобы попасть в плей-офф, украинцы обязаны были побеждать Чехию, пишет 24 Канал.

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Сокрушительное поражение от чемпионов мира

В первом тайме четыре мяча залетели в ворота сборной Украины. После такого начала подопечные Мельника так и не сумели прийти в себя.

Чехи продолжали контролировать ситуацию и еще трижды отличились в воротах сине-желтых. В итоге сборная Украины потерпела сокрушительное поражение 0:7 и прекратила выступления на ЧМ-2023.

В турнирной таблице группы С украинцы заняли третье место, набрав 3 очка. В следующий раунд вышли Чехия и Таиланд.

Напомним, что сборная Украины начала турнир с разгромной победы. Подопечные Мельника деклассировали Алжир со счетом 9:1. Однако во втором туре "сине-желтые" уступили сборной Таиланда – 0:2.

Интересно знать. Украина второй раз участвовала в чемпионате мира по мини-футболу. В 2019 году "сине-желтые" остановились на стадии четвертьфинала.