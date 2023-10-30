Чехія – Україна 7:0

Перед заключним матчем "синьо-жовті" мали у своєму активі 3 очка та третє місце в групі С. Щоб потрапити до плей-оф українці зобов'язані були перемагати Чехію, пише 24 Канал.

До теми Спіткнулися на аутсайдері: Україна несподівано програла Таїланду на ЧС-2023 з мініфутболу

Нищівна поразка від чемпіонів світу

У першому таймі чотири м'ячі залетіли у ворота збірної України. Після такого початку підопічні Мельника так і не зуміли оговтатися.

Чехи продовжували контролювати ситуацію та ще тричі відзначилися у воротах "синьо-жовтих". У підсумку збірна України зазнала нищівної поразки 0:7 та припинила виступи на ЧС-2023.

В турнірній таблиці групи С українці зайняли третє місце, набравши 3 очка. В наступний раунд вийшли Чехія та Таїланд.

Нагадаємо, що збірна України розпочала турнір з розгромної перемоги. Підопічні Мельника декласували Алжир з рахунком 9:1. Проте в другому турі "синьо-жовті" поступилися збірній Таїланду – 0:2.

Цікаво знати. Україна вдруге брала участь у чемпіонаті світу з мініфутболу. У 2019 році "синьо-жовті" зупинилися на стадії чвертьфіналу.