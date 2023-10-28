Украина – Таиланд 0:2

Голы: Типан, 16, Вирают, 50+2

В сцбботу, 28 октября, состоялся матч 2-го тура чемпионата мира по мини-футболу между сборными Украины и Таиланда. К отчетному поединку "сине-желтые" подошли в статусе лидера группы С, а "Боевые слоны" – аутсайдера, пишет 24 канал.

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Неприятная сенсация чемпионата

В первом матче Мундиаля украинцы легко обыграли Алжир со счетом 9:1, а Таиланд с разгромным счетом уступил Чехии – 0:6. Так что подопечные Мельника считались фаворитом встречи.

Однако "сине-желтые" не были похожи на себя. В середине первого тайма команда Мельника пропустила мяч. Результативным ударом отличился Чинда Типан.

Все попытки украинцев отыграться завершились ничем. В конце встречи за игру рукой красную карточку получил Андрей Слинкин. Однако таиландцы не смогли реализовать пенальти.

Чтобы вырвать ничью, тренер сборной Украины заменил вратаря на полевого игрока, но это не принесло результата. В компенсированное время Таиланд забил второй гол и одержал победу 2:0.

После поражения от Таиланда сборная Украины опустилась на третье место группы С. В решающем матче группового этапа "сине-желтые" сыграют против Чехии.

Нашу сборную устроит только победа. Матч состоится 30 октября. Отметим, что в следующий раунд выйдут две лучшие сборные из квартета.

Напомним, чемпионат мира 2023 по мини-футболу в ОАЭ продлится с 26 октября по 4 ноября.