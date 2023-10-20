Украина выступит на ЧМ-2023 по карате несмотря на участие "нейтральных" россиян и белорусов
Во вторник, 24 октября, в Венгрии начнется чемпионат мира по карате. К турниру были допущены представители стран-агрессоров.
Международный олимпийский комитет включил "зеленый свет" для атлетов из России и Белоруссии. Неудивительно, что теперь в чемпионатах мира и Европы различных видов спорта выступают представители стран-террористов.
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Допуск россиян не изменил планы украинцев
Не стал исключением и ЧМ по каратэ. Всемирная федерация карате (WKF) позволила соперничать россиянам и белорусам в нейтральном статусе. К участию в турнире их допустили всего за несколько дней до начала чемпионата.
В Будапеште сразятся 12 россиян и 8 белорусов. Несмотря на амнистию спортсменам стран-агрессоров, сборная Украины примет участие в турнире.
Наша команда будет оспаривать допуск россиян и белорусов, но от чемпионата мира не откажется.
Что известно о ЧМ-2023 по каратэ
- Чемпионат мира по каратэ продлится с 24 по 29 октября. Соревнования пройдут в столице Венгрии Будапеште.
- Сборная Украины будет представлена 22 спортсменами, выступающими в 15 категориях. Бронзовый призер Токио-2020 Станислав Горуна отказался от участия в престижных соревнованиях, предоставив возможность молодежи.
- За всю историю выступлений на чемпионатах мира украинские каратисты завоевали семь медалей: две серебряные и пять бронзовых.