Міжнародний олімпійський комітет увімкнув "зелене світло" для атлетів з Росії та Білорусі. Тож не дивно, що тепер в чемпіонатах світу та Європи різних видів спорту виступають представники країн-терористів.

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Допуск росіян не змінив плани українців

Не став виключенням і ЧС з карате. Світова федерація карате (WKF) дозволила змагатися росіянам та білорусам в нейтральному статусі. До участі в турнірі їх допустили лише за кілька днів до початку чемпіонату.

В Будапешті змагатимуться 12 росіян та 8 білорусів. Попри таку амністію спортсменам країн-агресорів, збірна України візьме участь в турнірі.

Наша команда оскаржуватиме допуск росіян та білорусів, але від чемпіонату світу не відмовиться.

Що відомо про ЧС-2023 з карате