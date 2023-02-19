У грузинському Бакуріані стартував чемпіонат світу з фристайлу та сноубордингу. У перший день змагань були розіграні комплекти нагород у командних змаганнях з лижної акробатики.
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Збірну України у командних змаганнях представили: Анастасія Новосад, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, а також Ольга Полюк та Максим Кузнєцов, які були у статусі запасних.
До суперфіналу змагань українці потрапили з четвертим результатом. Нашим фристайлістам потрібно було "зачепитися" за п'єдестал і вони з цим завданням впоралися. Команда України отримала бронзову медаль, випередивши Казахстан і Канаду.
Збірна України завоювала першу нагороду / НОК України
Чемпіонами світу стала збірна США, а срібло дісталося китайським фристайлістам.
ЧС з лижної акробатики. Командний фристайл
- 1. США – 338.98
- 2. Китай – 328.14
- 3. Україна – 260.57
- 4. Казахстан – 236.33
- 5. Канада – 228.17
Відзначимо, що для української збірної це перша медаль саме у командних змаганнях. Загалом це третя в історії нагорода після срібла Олександра Абраменка (2019) і бронзи Ольги Волкової (2011).