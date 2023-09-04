UWW (Объединенный мир борьбы) объявил список российских и белорусских борцов, допущенных к чемпионату мира-2023, который состоится в сербском Белграде. Среди них нашлось три десятка, пролетевших мимо престижного старта.

Международная федерация борьбы проверила 235 борцов из России и Беларуси, подавших свои заявки на участие в чемпионате мира-2023 в Сербии. Среди них 26 человек были отклонены в заявке.

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Минули представителей враждебных стран

Именно эти почти три десятка борцов открыто показывали, что поддерживают войну России в Украине или имели связи с российской армией или органами национальной безопасности. Поэтому теперь эти 26 спортсменов будут соперничать на своих "болотах".

Не исключено, что и среди допущенных есть те, которые поддерживали войну против Украины, но делали это довольно завуалированно.

Прекрасным примером такого допуска является Александр Мелихов, которому разрешили принять участие на юниорский чемпионат мира, состоявшийся в августе в Иордании. Его допустили, несмотря на фотографии на фоне запрещенных "Z-ток" и выложил эти фотографии после соревнований в своих соцсетях.

Напомним, что ЧМ-2023 в Белграде будет проходить с 16 по 24 сентября. Интересен тот факт, что этот престижный старт вообще должен был принимать российский Красноярск, если бы не полномасштабное вторжение России в Украину.

Следует упомянуть и тот факт, что в начале лета глава Ассоциации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили скандально высказался об их возможном неучастии на Олимпиаде-2024. Он заявил, если в таком случае они приедут на танках в Париж, который примет Игры в 2024 году. Других вариантов он не рассматривает.