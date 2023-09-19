Честь важнее: Михайлов не сфотографировался с иранцем и россиянином во время награждения
В Белграде с 16 сентября проходит чемпионат мира-2023 по борьбе. К сожалению, к турниру были допущены и спортсмены из стран-террористок.
Первую награду Украине принес Василий Михайлов, завоевавший "бронзу" в весовой категории до 79 килограммов. Победителем же стал "нейтральный" Ахмед Усманов, пишет 24 Канал.
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После окончания соревнований состоялась церемония награждения. В ней, кроме упомянутого россиянина, принял участие еще и иранец Мохаммад Ноходи, на счету которого также "бронза".
Организаторы собирались сделать совместное фото с медалистами, однако украинский борец категорически отказался позировать с представителями терроризирующих Украину стран. Поэтому фото пришлось делать без него.