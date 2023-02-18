За день до предпоследнего соревновательного дня чемпионата мира-2023 эстафеты могли отменять. Предполагалось, что в день гонок ожидается сильный ветер с порывами до 85 километров/час. Это могло нести опасность не только биатлонистам и их командам, но и болельщикам. Особенно тем, которые находятся в лесистой зоне немецкой трассы в Оберхофе.

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Угроза отмены гонок остается

Поэтому организаторы заявили, что будут принимать решение по эстафетам в последний момент. 18 февраля появилась информация, что гонки все-таки состоятся. После совещаний организаторы чемпионата мира-2023 решили провести соревнования.

Однако все может измениться даже в момент. Организаторы будут контролировать ситуацию вплотную к старту первой мужской эстафеты.

Забойщиком сборной Украины будет Артем Прима. После отдыха в соревнования вернется капитан команды Дмитрий Пидручный, который проводит отличный ЧМ-2023, но пока без наград для биатлониста из Тернополя. За то два места у топ-10 и лучший результат среди украинцев.

Также Украину в мужской эстафете представят Богдан Цымбал и Антон Дудченко, финишер.

Состав Украины на мужскую эстафету

9-1. Артем Прима

9-2. Дмитрий Подручный

9-3. Богдан Цымбал

9-4. Антон Дудченко

Обратите внимание! Мужская эстафетная гонка начнется в 12:45 по киевскому времени.

Вторыми на трассу должны выйти женщины. Здесь в составе украинской команды на третьем этапе следует выделить появление Любовь Кипьяченковой, у которой самый маленький опыт выступлений на столь серьезном уровне.

Кроме Меркушиной, в эстафете сине-желтая команда будет представлена, как ранее отмечалось, двумя олимпийскими чемпионками – Юлией Джимой и Еленой Белосюк. По сообщению Суспільне Спорт, в последний момент в сборной Украины произошла вынужденная замена. Вместо Джимы на втором этапе побежит Дарья Блашко.

Застудившаяся Джима будет готовиться к масс-старту.

Состав женской сборной Украины на эстафету

12-1. Анастасия Меркушина

12-2. Дарья Блашко

12-3. Любовь Кипяченкова

12-4. Елена Белосюк

Важно! Поболеть за наших биатлонисток можно будет в 16:00 по Киеву.

19 февраля в Оберхофе состоятся два масс-старта, которые закроют программу чемпионата мира-2023 по биатлону в Германии.