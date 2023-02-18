За день до передостаннього змагального дня чемпіонату світу-2023 естафети могли скасовувати. Передбачалось, що у день гонок очікується сильний вітер з поривами до 85 кілометрів/годину. Це могло нести небезпеку не лише біатлоністам і їх командам, а й уболівальникам. Особливо тим, які розміщуються у лісистій зоні німецької траси в Обергофі.

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Загроза скасування гонок залишається

Тому організатори заявили, що будуть приймати рішення щодо естафет в останній момент. 18 лютого з'явилась інформація, що гонки таки відбудуться. Після нарад організатори чемпіонату світу-2023 вирішили провести змагання.

Однак все може змінитись навіть в останній момент. Організатори будуть контролювати ситуацію впритул до старту чоловічої естафети, яка відбудеться першою.

Забійником збірної України буде Артем Прима. Після відпочинку до змагань повернеться капітан команди Дмитро Підручний, який проводить чудовий ЧС-2023, але поки без нагород для біатлоніста з Тернополя. За те два місця у топ-10 та найкращий результат серед українців.

Також Україну у чоловічій естафеті представлять Богдан Цимбал та Антон Дудченко, який буде фінішером.

Склад України на чолвоічу естафету

9-1. Артем Прима

9-2. Дмитро Підручний

9-3. Богдан Цимбал

9-4. Антон Дудченко

Зверніть увагу! Чоловіча естафетна гонка розпочнеться о 12:45 за київським часом.

Другими на трасу повинні вийти жінки. Тут у складі української команди на третьому етапі слід виділити появу Любов Кип'яченкової, у якої найменший досвід виступів на такому серйозному рівні.

Старт гонки для України дасть Анастасія Меркушина, яка провалилась в одиночній змішаній гонці. Тоді Анастасія настріляла три штрафні кола. Дуже незвична стрільба від Меркушиної-старшої.

Окрім Меркушиної в естафеті синьо-жовта команда буде представлена двома олімпійськими чемпіонками – Юлією Джимою та Оленою Білосюк.

Склад жіночої збірної України на естафету

12-1. Анастасія Меркушина

12-2. Юлія Джима

12-3. Любов Кип'яченкова

12-4. Олена Білосюк

Важливо! Повболівати за наших біатлоністок можна буде о 16:00 за Києвом.

19 лютого в Обергофі відбудуться два мас-старти, які закриють програму чемпіонату світу-2023 з біатлону у Німеччині.