Безумное выступление Пдручного на ЧМ-2023 по биатлону: лидер сборной Украины попал в топ-5 спринта
В субботу, 11 февраля, на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась мужская спринтерская гонка. Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный.
Чемпионат мира по биатлону набирает обороты. В субботу, 11 февраля, программу соревнований продолжила мужская спринтерская гонка, пишет 24 канал.
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Сборная Украины выступила в гонке в следующем составе: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Богдан Цымбал. Стоит отметить, что спринт проходил при сильном ветре и тумане, которые усложняли задачу спортсменам.
Невероятная гонка Подручного
Первым из украинцев начал гонку Антон Дудченко. Наш биатлонист допустил лишь один промах на дистанции, но уступал ходом лидерам гонки. В итоге Антон занял 21-е место.
Особые надежды украинские болельщики связывали с выступлением Дмитрия Пидручного. Для 31-летнего спортсмена это был только второй личный старт в сезоне. Дмитрий закрыл все мишени на огневых рубежах и завершил гонку с отставанием в 53,4 секунды от лидера гонки. На промежуточном финише капитан сборной Украины даже находился в тройке лучших. Однако в итоге украинскому биатлонисту удалось удержаться в топ-5.
Артем Прима и Богдан Цымбал финишировали на 44 и 29 местах соответственно. Следует отдельно отметить выступление Цымбала, обеспечившего место в топ-30.
А чемпионом мира в мужском спринте стал норвежец Йоханнес Бе. Серебро и бронза тоже достались представителям Норвегии – Тарье Бе и Штурлу Легрейду.
Результат мужского спринта
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0) 23:21.7
- 2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +14.8
- 3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+39.9
- 4. Иоханнес Дале (Норвегия, 0+1) +43.6
- 5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +53.4
…
- 21. Антон Дудченко (0+1) +1:53.7
- 29. Богдан Цымбал (1+0) +2:08.4
- 44. Артем Прима (0+2) +2:37.1