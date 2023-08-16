История для Netflix: африканская сборная после сенсационного выхода на ЧМ собирает средства для участия
Источник:Basket News
Сборная Кабо-Верде стала самой маленькой страной в истории, которая проходила на мировое первенство ФИБА. Соревнования начнутся уже 25 августа.
После неожиданного выхода на чемпионат мира у команды возникли проблемы с финансированием для участия в соревнованиях. Однако маленькая африканская страна не намерена опускать руки.
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Команда Кабо-Верде уверенно идет к своей мечте
Сборная Кабо-Верде в рамках подготовки к своему дебюту на ЧМ запустила собственную фандрейзинговую кампанию, с которой отправилась в США.
Отмечается, что американский штат Массачусетс насчитывает значительное кабо-вердийское местное сообщество. Команда встретилась с ее представителями в Бостоне, а также в течение недели организовывает разные общественные мероприятия, на которых собирает деньги для участия в чемпионате мира.
Местная община в Бостоне присоединилась к поддержке сборной Кабо-Верде / фейсбук команды
Милая фанатка Кабо-Верде также присоединилась к сбору / фейсбук команды
В рамках тура африканцы также сыграют товарищеский матч с командой государственного университета в Бриджвотере, который имеет тесные связи с правительством Кабо-Верде.Отметим. Кабо-Верде является одной из пяти африканских сборных, пробившихся на ЧМ-2023. Но выделяет ее то, что она самая маленькая страна в истории, которая отбиралась на самый престижный турнир по баскетболу. Население Кабо-Верде составляет менее 600 тысяч человек.
Свои матчи группового раунда сборная Кабо-Верде будет проводить в японской Окинаве. С учетом того, что сборная Украины не прошла на турнир, заняв пятое место в квалификационной группе, болельщикам баскетбола советуем наблюдать за африканскими мечтателями, которые уже вошли в историю