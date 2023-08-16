Після неочікуваного виходу на чемпіонат світу, у команди виникли проблеми з фінансуванням для участі у змаганнях. Проте маленька африканська країна не збирається опускати руки.

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Команда Кабо-Верде впевнено йде до своєї мрії

Збірна Кабо-Верде в рамках підготовки до свого дебюту на ЧС запустила власну фандрейзингову кампанію, з якою вирушила до США.

Зазначається, що американський штат Массачусетс налічує значну кабо-вердійську місцеву спільноту. Команда зустрілася з її представниками в Бостоні, а також впродовж тижня організовує різні громадські заходи, на яких збирає гроші для участі в чемпіонаті світу.



Місцева громада в Бостоні долучилася до підтримки збірної Кабо-Верде / фейсбук команди



Мила фанатка Кабо-Верде також долучилася до збору / фейсбук команди

У рамках туру африканці також зіграють товариський матч із командою державного університету в Бріджвотері, який має тісні зв'язки з урядом Кабо-Верде.

Зазначимо. Кабо-Верде є однією з п'яти африканських збірних, які пробилися на ЧС-2023. Та виділяє її те, що вона є найменшою країною в історії, яка відбиралася на найпрестижніший турнір з баскетболу. Населення Кабо-Верде складає менше 600 тисяч людей.

Свої матчі групового раунду збірна Кабо-Верде проводитиме в японській Окінаві. З урахуванням того, що збірна України не пройшла на турнір, посівши п'яте місце у кваліфікаційній групі, уболівальникам баскетболу радимо спостерігати за африканськими мрійниками, які уже ввійшли в історію.

Що відомо про збірну Кабо-Верде

Бронзові призери Афробаскету-2017. Посідають четверте місце в рейтингу серед найсильніших команд континенту. Разом із Латвією, Грузією та Південним Суданом є дебютантами змагань. 26 серпня мають провести свій перший матч на турнірі проти Грузії, 28-го зустрінуться із Венесуелою, а 30-го завершать груповий етап проти грізної Словенії.