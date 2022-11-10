Кто будет помогать Роналду покорять ЧМ-2022: мощная заявка сборной Португалии

Фернанду Сантуш определился с 26 футболистами, которые отправятся защищать честь своей страны на Мундиаль в Катар. Вероятнее всего, этот чемпионат мира станет последним в карьере Криштиану Роналду.

Чемпионат мира в Катаре должен стать последним в карьере легендарного Криштиану Роналду. 37-летний нападающий выиграл все, что только мог на клубном уровне, становился чемпионом Европы, однако до золота ЧМ он так и не добрался.

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Теперь же у португальцев собралась мощная команда, которая может ставить перед собой самые высокие цели. В преддверии старта ЧМ-2022 коуч команды Фернанду Сантуш объявил заявку на турнир. Конечно, попал к ней и Роналду.

ВРАТАРИ

Руи Патрисиу (Рома)

Жозе Са (Вулверхэмптон)

Диогу Кошта (Порту)

ЗАЩИТНИКИ

Рубен Диаш (Ман. Сити)

Пепе (Порту)

Данилу Перейру (ПСЖ)

Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)

Антониу Силва (Бенфика)

Рафаэл Геррейру (Боруссия Дортмунд)

Жоау Канселу (Ман. Сити)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Жоау Палинья (Фулхэм)

Рубен Невеш (Вулверхэмптон)

Вильям Карвалью (Бетис)

Жоау Мариу (Бенфика)

Матеус Нуньес (Вулверхэмптон)

Бернарду Силву (Манчестер Сити)

Отавио (Порту)

Витинья (ПСЖ)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

НАПАДНИКИ

Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)

Жоау Фелиш (Атлетико)

Рафаэл Леау (Милан)

Гонсалу Рамуш (Бенфика)

Андре Силва (Лейпциг)

Рикарду Орта (Брага)

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Португалия – среди фаворитов

Стоит отметить, что из-за травмы на турнир не смог уехать нападающий Ливерпуля Диогу Жота. Также тренер оставил вне состава многолетнего лидера команды Жоау Моутиньо и левого защитника Наполи Мариу Руи.

К слову, Португалия входит в восьмерку главных претендентов на победу. Коэффициент на подопечных Фернанду Сантуша равняется 13,00 (как и у Нидерландов). Выше оцениваются шансы Бразилии, Англии, Франции, Испании, Аргентины и Германии.

. Португалия на ЧМ-2022 попала в последний квартет Н. Там Роналду и компания сыграют против Ганы (24 ноября), Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).