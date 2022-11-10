Кто будет помогать Роналду покорять ЧМ-2022: мощная заявка сборной Португалии
Фернанду Сантуш определился с 26 футболистами, которые отправятся защищать честь своей страны на Мундиаль в Катар. Вероятнее всего, этот чемпионат мира станет последним в карьере Криштиану Роналду.
Чемпионат мира в Катаре должен стать последним в карьере легендарного Криштиану Роналду. 37-летний нападающий выиграл все, что только мог на клубном уровне, становился чемпионом Европы, однако до золота ЧМ он так и не добрался.
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Теперь же у португальцев собралась мощная команда, которая может ставить перед собой самые высокие цели. В преддверии старта ЧМ-2022 коуч команды Фернанду Сантуш объявил заявку на турнир. Конечно, попал к ней и Роналду.
ВРАТАРИ
- Руи Патрисиу (Рома)
- Жозе Са (Вулверхэмптон)
- Диогу Кошта (Порту)
ЗАЩИТНИКИ
- Рубен Диаш (Ман. Сити)
- Пепе (Порту)
- Данилу Перейру (ПСЖ)
- Диогу Далот (Манчестер Юнайтед)
- Антониу Силва (Бенфика)
- Рафаэл Геррейру (Боруссия Дортмунд)
- Жоау Канселу (Ман. Сити)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
- Жоау Палинья (Фулхэм)
- Рубен Невеш (Вулверхэмптон)
- Вильям Карвалью (Бетис)
- Жоау Мариу (Бенфика)
- Матеус Нуньес (Вулверхэмптон)
- Бернарду Силву (Манчестер Сити)
- Отавио (Порту)
- Витинья (ПСЖ)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
НАПАДНИКИ
- Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)
- Жоау Фелиш (Атлетико)
- Рафаэл Леау (Милан)
- Гонсалу Рамуш (Бенфика)
- Андре Силва (Лейпциг)
- Рикарду Орта (Брага)
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Португалия – среди фаворитов
Стоит отметить, что из-за травмы на турнир не смог уехать нападающий Ливерпуля Диогу Жота. Также тренер оставил вне состава многолетнего лидера команды Жоау Моутиньо и левого защитника Наполи Мариу Руи.
К слову, Португалия входит в восьмерку главных претендентов на победу. Коэффициент на подопечных Фернанду Сантуша равняется 13,00 (как и у Нидерландов). Выше оцениваются шансы Бразилии, Англии, Франции, Испании, Аргентины и Германии.Следует знать. Португалия на ЧМ-2022 попала в последний квартет Н. Там Роналду и компания сыграют против Ганы (24 ноября), Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).