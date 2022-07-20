Харлан: Просто рухаюся вперед до наступних змагань

Ольга Харлан успішно пройшла перше коло змагань, а вже у наступній стадії прикро поступилась італійці Мартіні Кріщіо – 14:15. Цікаво, що чемпіонка світу-2017 перед цим протистоянням вибила ще одну українку Олена Кравацьку.

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Свій виступ на чемпіонаті світу-2022 у Каїрі Харлан прокоментувала у своєму інстаграмі. Фехтувальниця опублікувала чорно-біле фото, яке коротко прокоментувала.

Тут могла бути якась мотиваційна цитата, але тут будуть лише "…". Тоді, коли нічого сказати. І це по-справжньому. Просто рухаюся вперед до наступних змагань,

– написала фехтувальниця.

Харлан лише втретє не змогла пробитись в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Не лише прихильники кинулись у коментарях втішати засмучену Ольгу. Чинні та колишні спортсмени Жан Беленюк та Ольга Саладуха одними з першим підтримали фехтувальницю добрим словом. Вони закликали Ольгу не опускати руки, а перемоги будуть вже на майбутніх змаганнях.

До слова. Ігор Рейзлін приніс Україні "бронзу" чемпіонату світу в єгипетському Каїрі. У півфіналі українець програв олімпійському чемпіону Казуясі Мінобе.