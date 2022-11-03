Во всем виноват Шахтер: лидер нападения сборной Германии пропустит ЧМ-2022

Тимо Вернер отыграл всего 18 минут в поединке с Шахтером. Из-за травмы немец останется без футбола как минимум на два месяца.

В среду Шахтер уступил Лейпцигу в решающем матче Лиги чемпионов. Эта победа позволила немцам выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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Правда, была у "быков" и своя ложка дегтя. В первом тайме травму получил форвард Тимо Вернер. Немец был заменен Эмилем Форсбергом, а в четверг прошел обследование.

По его результату Тимо разорвал связку левой лодыжки. Вероятно, он ее получил после подката от капитана Шахтера Тараса Степаненко. Как сообщают в клубе, Вернер будет вне игры до конца года.

Таким вежливо, нападающий пропустит чемпионат мира, который с 20 ноября по 18 декабря пройдет в Катаре. 26-летний Вернер выступает за Бундестим с 2017 года.

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За это время Тимо наиграл 55 матчей, забив 24 гола. Вместе с командой он выиграл Кубок конфедераций-2017. Этим летом Вернер вернулся в Лейпциг из Челси и отличился 9 голами в 16 играх.

. На ЧМ-2022 Германия сыграет в группе Е, где будет противостоять Японии (23 ноября), Испании (27 ноября) и Коста-Рике (1 декабря). В прошлом Мундиале Бундестим не вышли из группы.