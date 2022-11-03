У середу Шахтар поступився Лейпцигу у вирішальному матчі Ліги чемпіонів. Ця перемога дозволила німцям вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.
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Правда, була у "биків" і своя ложка дьогтю. У першому таймі травму отримав форвард Тімо Вернер. Німець був замінений на Еміля Форсберга, а у четвер пройшов обстеження.
За його результатом Тімо розірвав зв’язку лівої щиколотки. Ймовірно, він її отримав після підкату від капітана Шахтаря Тараса Степаненка. Як повідомляють у клубі, Вернер буде поза грою до кінця року.
Таким чимно, нападник пропустить чемпіонат світу, який з 20 листопада по 18 грудня пройде в Катарі. 26-річний Вернер виступає за Бундестім з 2017 року.
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За цей час Тімо награв 55 матчів, забивши 24 голи. Разом з командою він виграв Кубок Конфедерацій-2017. Цього літа Вернер повернувся до Лейпцига з Челсі та відзначився 9 голами у 16-ти іграх.