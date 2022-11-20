Травмированный обладатель "Золотого мяча" готов отдать свое место в сборной Франции на ЧМ-2022

Накануне старта чемпионата мира-2022 сборная Франции понесла большую потерю. Карим Бензема получил травму на тренировке в расположении национальной команды.

Нападающий почувствовал острую боль в квадрицепсе левого бедра. После медосмотра стало известно, что Бензема не поможет сборной на чемпионате мира-2022 в Катаре.

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Бензема: Я должен думать о команде

Карим прокомментировал свою досадную травму в твиттере. Французский футболист поблагодарил всех за теплые слова и поддержку. Бензема признался, что пора подумать о команде и ее результате. Поэтому готов уступить свое место другому футболисту, который сможет помочь команде на Мундиале.

В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен думать о команде, как всегда, поэтому ум подсказывает мне оставить свое место тому, кто может помочь нашей группе провести хороший чемпионат мира. Спасибо за все ваши сообщения поддержки,

– написал нападающий Реала.

Интересно, что ранее была информация, что Карим из- за повреждений может пропустить начало ЧМ-2022 и не сыграть в первом матче против Австралии (22 ноября).

Бензема уверял , что хорошо себя чувствует и успевает восстановиться до стартового матча Мундиаля. Но повреждение на тренировке поставило точку на выступлениях нападающего в Катаре.

Напомним, что в групповом раунде ЧМ-2022 Франция сыграет не только против Австралии, но и Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).

Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кимпембе и Кристофер Нкунку.

На Мундиале-2022 Франции из-за травм не поможет целая группа футболистов –

Но даже с такими кадровыми проблемами подопечные Дидье Дешама попытаются защитить звание действующих чемпионов мира, которое получили в 2018 году.