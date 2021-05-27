Швейцария – Словакия 8: 1 (1:0, 3:0, 4:1)

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Сборная Швейцарии встречалась с командой Словакии и разгромила соперника со счетом 8:1.

В первом периоде отличился Рафаэль Диас и вывел швейцарцев вперед. На 21-й минуте Свен Андригетто увеличил преимущество швейцарцев, на 26-й Ромен Льоффль сделал счет крупным, а на 36-й Грегори Хофман забросил четвертую шайбу швейцарцев.

В третьем периоде в швейцарии отличились Тимо Майер на 41-й минуте, Филипп Курашов на 45-й, Грегори Хофман оформил дубль на 53-й минуте, а Ромен Льоффль – на 55-й. Единственную шайбу словаков забросил Михал Криштоф.

США – Латвия 4: 2 (2:2, 2:0, 0:0)

США переиграла команду Латвии со счетом 4:2. В первом периоде американцы дважды выходили вперед, но оба раза хозяева льда сравнивали счет.

В середине второго игрового отрезка сборная США забила еще две шайбы – отличились Тревор Мур и Мэттью Бенирс. А в заключительной двадцатиминутке американцы свое преимущество сохранили.