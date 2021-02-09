Збірна України з біатлону визначилася зі складом на першу гонку чемпіонату світу-2021 у Поклюці (Словенія). Уже 10 лютого на біатлоністів чекає змішана естафета.

Збірну України представлять: Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Олена Підгрушна.

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Наша команда вперше у сезоні-2020/2021 виступить у змішаній естафеті у такому складі.

На 5-у етапі Кубка світу в Оберхофі збірна України посіла 10-е місце у змішаній естафеті. Нашу збірну представляли Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

До уваги. Початок змішаної естафети о 16:00 за київським часом.



Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24