ЧМ-2021: неожиданный состав сборной Украины по биатлону на мужскую индивидуалку
В среду, 17 февраля, в словенской Поклюке продолжится чемпионат мира по биатлону-2021. На старт выйдут мужчины в индивидуальной гонке.
Источник:"UA:ПЕРВЫЙ"
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с составом на мужскую индивидуальную гонку в Поклюке.
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Вне заявки на гонку остался Богдан Цымбал, который провел два хороших старты на чемпионате мира. Но словенский у тренер планы на биатлониста в эстафетной гонке, поэтому дал 23-летнему спортсмену время на отдых.
Состав сборной Украины
- Артем Прима
- Дмитрий Пидручный
- Антон Дудченко
- Артем Тищенко
Украинские биатлонисты выйдут на старт 17 февраля в 15:30 по киевскому времени. Мужчины попробуют побороться за награды, чтобы попасть в масс-старт чемпионата мира.
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