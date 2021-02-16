В среду, 17 февраля, в словенской Поклюке продолжится чемпионат мира по биатлону-2021. На старт выйдут мужчины в индивидуальной гонке.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с составом на мужскую индивидуальную гонку в Поклюке.

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Вне заявки на гонку остался Богдан Цымбал, который провел два хороших старты на чемпионате мира. Но словенский у тренер планы на биатлониста в эстафетной гонке, поэтому дал 23-летнему спортсмену время на отдых.

Состав сборной Украины

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Артем Тищенко

Украинские биатлонисты выйдут на старт 17 февраля в 15:30 по киевскому времени. Мужчины попробуют побороться за награды, чтобы попасть в масс-старт чемпионата мира.



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