ЧС-2021: несподіваний склад збірної України з біатлону на чоловічу індивідуалку
У середу, 17 лютого, у словенські Поклюці продовжиться чемпіонат світу з біатлону-2021. На старт вийдуть чоловіки у індивідуальній гонці.
Джерело:"UA:ПЕРШИЙ"
Головний наставник збірної України Юрай Санітра визначився зі складом на чоловічу індивідуальну гонку у Поклюці.
Варте уваги Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік
Поза заявкою на гонку залишився Богдан Цимбал, який провів два хороших старти на чемпіонаті світу. Але словенський тренер має плани на біатлоніста у естафетній гонці, тому дав 23-річному спортсмену час на відпочинок.
Склад збірної України
- Артем Прима
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Артем Тищенко
Українські біатлоністи вийдуть на старт 17 лютого о 15:30 за київським часом. Чоловіки спробують поборотись за нагороди, щоб відібратись у мас-старт чемпіонату світу.
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