Опытный британский супертяж Дерек Чисора (32-9, 23 КО) записал очередное послание бывшему абсолютному чемпиону мира в крузервейте Александру Усику (17-0, 13 КО).

Оказалось, что британец теперь думает о поединке с украинцем даже в русской бане с вениками. Соответствующее видео он показал в инстаграме.

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"Ты готов, Усик?", – подписал видео Чисора.

Усик – Чисора: главное

Уже в эту субботу, 31-го октября, Александр Усик выйдет на ринг против британского боксера Дерека Чисоры.

Бой состоится в Лондоне и пройдет без зрителей. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).

Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе. Дебютный поединок Александр провел в прошлом году в октябре, победив Чазза Уизерспуна.

Последний раз британский боксер Дерек Чисора проводил поединок также в октябре. Тогда британец нокаутировал своего земляка Дэвида Прайса.

Усик за этот поединок получит значительно меньше, чем Чисора – только 1,5 миллиона фунтов стерлингов. А вот заработок британца составит 4 миллиона фунта стерлингов.