"Уничтожил всех": известный боксер отметил наследие Усика в боксе

В ночь с 18 на 19 мая состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Раздельным решением судей победу одержал украинский боксер.

Победа в этом поединке позволила Усику стать первым абсолютом "королевской" весовой категории за последнюю четверть века. Более того, он возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

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Признание заслуг от экс-соперника

Такой триумф украинца прокомментировал его бывший соперник Дерек Чисора. Британец засыпал комплиментами Александра Усика, в которого не верил перед "боем века".

Усик выиграл "золото" Олимпиады, стал чемпионом в крузервейте, выиграл трофей Мухаммеда Али, перешел в супертяжелый вес и уничтожил всех, с кем встречался. Он победил меня, Белью, Джошуа и Фьюри. Кто сейчас захочет с ним драться? Этот парень – зверь. Он приехал в Великобританию, чтобы проучить нас,

– сказал Чисора.

Также британский боксер прокомментировал предстоящий реванш, который должен состояться в октябре. Он рассказал, что надо сделать Тайсону Фьюри, чтобы иметь больше шансов на победу.

"Реванш? Нет уже такого ажиотажа, потому что бой за абсолютного чемпиона состоялся. Верните старого Тайсона, того злого парня. Сейчас он слишком мягкий. Тот Тайсон, которого мы видели в Лас-Вегасе против Уайлдера, был крутым", – заявил Дерек.

. Накануне стало известно, что Александр Усик попробует свои силы в кинематографе. Он получил роль в голливудском фильме , где также будет сниматься Дуэйн "Скала" Джонсон.

Отметим, что сам Дерек Чисора выйдет в ринг уже 27 июля. Его соперником будет Джо Джойс. Ранее 40-летний боксер анонсировал свое окончание карьеры после достижения отметки в 50 боев, следующий – станет 48-м.