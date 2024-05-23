Звитяга в цьому поєдинку дозволила Усику стати першим абсолютом "королівської" вагової категорії за останню чверть століття. Ба більше, він очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

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Визнання заслуг від екссуперника

Такий тріумф українця прокоментував його колишній суперник Дерек Чісора. Британець засипав компліментами Олександра Усика, в якого не вірив перед "боєм століття".

Усик виграв "золото" Олімпіади, став чемпіоном в крузервейті, виграв трофей Мухаммеда Алі, перейшов у надважку вагу та знищив усіх, з ким зустрічався. Він переміг мене, Белью, Джошуа та Ф'юрі. Хто зараз захоче з ним битися? Цей хлопець – звір. Він приїхав у Велику Британію, щоб провчити нас,

– сказав Чісора.

Також британський боксер прокоментував майбутній реванш, який має відбутися у жовтні. Він розповів, що треба зробити Тайсону Ф'юрі, щоб мати більше шансів на перемогу.

"Реванш? Нема вже такого ажіотажу, бо бій за абсолютного чемпіона відбувся. Поверніть старого Тайсона, того злого хлопця. Зараз він занадто м'який. Той Тайсон, якого ми бачили в Лас-Вегасі проти Вайлдера, був крутим", – заявив Дерек.

Цікаво. Напередодні стало відомо, що Олександр Усик спробує свої сили у кінематографі. Він отримав роль у голлівудському фільмі, де також буде зніматися Дуейн "Скеля" Джонсон.

Зазначимо, що сам Дерек Чісора вийде у ринг вже 27 липня. Його суперником буде Джо Джойс. Раніше 40-річний боксер анонсував своє закінчення кар'єри після досягнення позначки у 50 боїв, наступний – стане 48-м.