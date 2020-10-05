Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-9, 23 КО) познущався над своїм майбутнім опонентом Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і його промоутером Олександром Красюком.

Боксер прифотошопив обличчя українців персонажам комедійного фільму "Поїздка в Америку" з Едді Мерфі у головній ролі. Фото Чісора виставив у інстаграмі.

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Усик – Чісора: що відомо про бій

Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня.

Відсутність вболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів. Таким чином, команди Усика та Чісори наразі вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.

Що відомо про Чісору