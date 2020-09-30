Британский боксер Дерек Чисора 31-го октября встретится с украинцем Александром Усиком. Чисора уверен в своей победе и называет себя лучшим боксером мира.

Чисора в интервью Sky Sports рассказал, что чрезвычайно мотивирован на бой с Усиком. Дерек убеждает, что ничто из арсенала Усика не остановит его.

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Дело не в том, как сильно я этого хочу. Ты знаешь, когда ты чего-то очень сильно хочешь, что ты для этого сделаешь. Я пройду этого чувака. Что бы у него там ни было, ему этого не хватит, чтобы меня остановить. Увидите, это будет просто невероятно!

– заявил Дерек.

Чисора – сильнейший в хэвивейте?

36-летний Дерек позволил себе предположить, что он лучший боксер супертяжелого веса. Дерек считает, что он лучше чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и обладателя титул WBC Тайсона Фьюри.

"Не думаю, что в хэвивейте есть кто-то сильнее меня на данный момент. Энтони Джошуа Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер? Никто из них не сильнее меня. Я сильнее, безумнее и хочу этого больше", – сказал Дерек.

По словам Чисоры, он не хочет после поединка с Усиком сожалеть, что ему что-то не удалось.

Я не желаю себя подвести. Речь обо мне – ни о ком другом. Я хочу отдать все, что у меня есть, чтобы потом, оглядываясь назад, не сказать: "Эх, я должен был выступить в этом бою лучше". Хочу, чтобы мне было не о чем жалеть, когда я повешу перчатки на гвоздь. В этом и заключается моя мотивация,

– отметил Чисора.