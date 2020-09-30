Чисора обещает победить Усика: Я сильнее Джошуа и Фьюри
Британский боксер Дерек Чисора 31-го октября встретится с украинцем Александром Усиком. Чисора уверен в своей победе и называет себя лучшим боксером мира.
Чисора в интервью Sky Sports рассказал, что чрезвычайно мотивирован на бой с Усиком. Дерек убеждает, что ничто из арсенала Усика не остановит его.
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Дело не в том, как сильно я этого хочу. Ты знаешь, когда ты чего-то очень сильно хочешь, что ты для этого сделаешь. Я пройду этого чувака. Что бы у него там ни было, ему этого не хватит, чтобы меня остановить. Увидите, это будет просто невероятно!
– заявил Дерек.
Чисора – сильнейший в хэвивейте?
36-летний Дерек позволил себе предположить, что он лучший боксер супертяжелого веса. Дерек считает, что он лучше чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и обладателя титул WBC Тайсона Фьюри.
"Не думаю, что в хэвивейте есть кто-то сильнее меня на данный момент. Энтони Джошуа Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер? Никто из них не сильнее меня. Я сильнее, безумнее и хочу этого больше", – сказал Дерек.
По словам Чисоры, он не хочет после поединка с Усиком сожалеть, что ему что-то не удалось.
Я не желаю себя подвести. Речь обо мне – ни о ком другом. Я хочу отдать все, что у меня есть, чтобы потом, оглядываясь назад, не сказать: "Эх, я должен был выступить в этом бою лучше". Хочу, чтобы мне было не о чем жалеть, когда я повешу перчатки на гвоздь. В этом и заключается моя мотивация,
– отметил Чисора.
Что известно о Чисоре?Чемпион Великобритании (2010-2011), чемпион Европы по версии EBU (2013-2014). Дерек провел несколько поединков с топ-боксерами. В 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, в 2014 году – Тайсону Фьюри. Также британец проигрывал Дэвиду Хэю. В то же время в активе Дерека победа над Карлосом Такамом, с которым должен был встретиться Усик.